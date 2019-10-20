香港民陣抗議政府實施《禁蒙面法》，發起今日在尖沙嘴舉行大遊行被拒後提出上訴，結果仍然失敗，民陣副召集人與三名泛民主派代表昨午宣布會公民抗命，以個人身分發起遊行，但提醒參與市民或會面對法律風險。消息稱，遊行路線所經的高鐵西九龍站、商鋪及公共機構可能成襲擊目標，相關機構已加強保安，另有人已在網上揚言「血債血償」，呼籲「獅鳥團」攜刀「私了」至少四名警察或不同政見人士。據了解，警方高度關注，將調派至少八千警力布防，水炮車及銳武裝甲車亦候命戒備，確保高鐵西九龍站等重點設施免受破壞。

民陣原定今午一時半發起由尖沙嘴梳士巴利花園遊行至高鐵西九龍站，反對當局實施《禁蒙面法》，日前警方發反對通知書後，民陣隨即上訴，公眾集會及遊行上訴委員會昨進行聆訊，民陣副召集人陳皓桓及黎恩灝出席聆訊，結果上訴失敗。

據了解，警方為止暴制亂，今日調派至少八千警力布防，水炮車及銳武裝甲車亦候命戒備，其中高鐵西九龍站因是遊行目的地，加上是重要交通設施，會以「重兵」把守，記者昨午在現場視察，已發現保安明顯加強，三個地面出入口已被封閉，又設置了大型水馬陣，市民或旅客須穿過鐵閘門進出。

(中時 )