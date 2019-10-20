美國白宮日前宣布2020年七大工業國集團（G7）領袖會議將在美國總統川普自家產業、位在佛州的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）舉行，引發利益衝突爭議，在一片撻伐聲下，川普昨（19）日深夜發布推文，宣布G7峰會不在自家渡假村舉辦了，將另覓新地點。

白宮先前宣布，2020年6月10日至12日舉行的G7峰會將在川普自家產業、位在佛州的川普國家多羅高爾夫度假村（Trump National Doral Miami）舉行，引發民主黨撻伐。

2020年G7峰會將於6月10日至12日於美國舉行，白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）17日宣布，峰會將在距離邁阿密機場僅數分鐘車程的川普國家多羅高爾夫度假村舉辦，稱這座度假村設備完善，幾乎是為了會議「量身訂做」，還稱幕僚勘查了12個地點，最終認為這裡最適合，白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）甚至指出，選在這座度假村為政府節省了大筆經費，因為比起其他地點，這裡「便宜太多」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮這個決定引起民主黨及美國媒體強烈炮轟，認為有違道德規範、引發利益衝突爭議，民主黨國會議員更推動「川普攔劫行為損害七大工業國集團（惡棍）法」（Trump's Heist Undermines the G-7（THUG）Act），企圖刪減川普國家多羅高爾夫度假村舉辦G7峰會的所有經費，同時也要白宮交出文件，以了解他們如何做出決定。

面對排山倒海的反對聲浪，川普昨日深夜發布推文，宣布私人多羅高爾夫度假村不辦G7峰會了，將另覓新地點，從推文可以明顯感覺到，他以為自己正在為國家做一件「非常好」的事，認為自己的度假村環境好、地點佳，對於無法舉辦會議感到相當無奈。

他說：「在川普國家多羅高爾夫度假村招待G7領袖，我原以為對國家是件非常好的事，它腹地大、又宏偉，有數百英畝，而且就位在邁阿密國際機場旁邊，有很大的舞廳、會議室，每一國代表能使用50至70房的建築，應該會比其他選項來得更好。我也說過，願意無償，或是法律許可的話，不收費讓國家使用。不過一如往常，這些惡劣媒體和民主黨同夥都瘋了，基於媒體和民主黨都瘋了、以及不可理喻的惡劣，我們再也不會考慮在川普國家多羅高爾夫度假村舉辦2020年G7峰會，我們會開始尋覓新地點，可能也包括大衛營。」

.....its own 50 to 70 unit building. Would set up better than other alternatives. I announced that I would be willing to do it at NO PROFIT or, if legally permissible, at ZERO COST to the USA. But, as usual, the Hostile Media & their Democrat Partners went CRAZY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

(中時電子報)