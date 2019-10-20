醫院慣竊連偷4起 榮總、振興都成他的提款機

北市北投區多間醫院的病患、病患家屬遭連續竊盜，警方從走廊的監視器畫面，發現竊賊身影。但此名慣犯已經多次進入監獄，加上居無定所，警方將影像交給醫院保全人員「留意」，一旦竊賊出現蹤影，立刻通知警方將人逮捕，警方8月27日順利將人逮捕到案，現因他犯下多起竊案，遭羈押在看守所內，無法出來為非作歹。

警方表示，47歲的吳姓竊嫌，因多次進出監獄，家人不理他，戶籍放在區公所裡面，警方發現他出入榮總、振興醫院多次，趁著病人要照X光、進行檢查時，將放置在旁背包整個拿走，或是病患家屬臨時外出，財物放在病房旁的椅子，吳進入大搖大擺進入病房行竊，4次分別得手1500到3500元現金，還有手機、平板電腦等財物。

警方統計在今年1月到9月間，轄區總共有19件竊盜案，但狡猾的吳嫌，對於警方拿出監視器畫面，只承認清楚拍下身影，其他距離較遠、模糊的畫面，吳嫌堅持不是他。警方努力清查後，確定他在5月到8月間在榮總、振興隨機犯下4起竊盜案。

警方呼籲，民眾到醫院就醫時，多注意身上貴重物品，可以利用醫院附設的置物櫃並上鎖，讓歹徒無機可乘，若是發現任何不法情事都可以立即於警方聯繫，達到防微杜漸的效果。

(中時 )