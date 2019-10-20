新球季即將再次戴上面具出賽的籃網明星後衛厄文，被問到相當敏感的火箭總管莫瑞風波時，拒絕透露9日NBA總裁席爾佛在上海找齊湖人、籃網兩隊球員開會內容，僅強調自己擁有4大原則，接下來應該向前看，趕緊準備新球季到來。

到底厄文口中的4大原則是什麼呢？他的回答是，「內心平靜、自由、平等與世界和平，所以假如莫瑞這次風波讓我內心真正感到困惑，我會選擇直接說出來，但我會把自己在那次內部會議上面所說過的話，繼續留在那間屋子裡面。」

「當你想到世界各種族群，很多人支持世界和平，政府會介入利用不同方式影響不同族群，」厄文說，「現實是支持我們所相信的東西是我們的權利，我能理解他們正在處理問題，但在美國，同樣有不少壓迫事件，我也不想牽扯進去。」

就跟當初突然放話質疑「地平說」一樣，厄文的公開談話，總是讓外界完全摸不著頭緒，但這就是厄文表達自我意見的方式之一，比起湖人「小皇帝」詹姆斯自願捲入這次莫瑞風波之中，厄文獨善其身不願多談，也算相當理智的選擇。

(中時電子報)