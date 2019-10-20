美國職棒大聯盟(MLB)似乎下決心要重整小聯盟(MiLB)了，他們目前的協議將在明年9月到期，大聯盟研議砍掉四分之一的小聯盟球隊(目前總數約160隊)，多達42支球隊可能遭放生，將不再是小聯盟一員。雖然這導致新秀機會減少，但大聯盟也提出要給小聯盟球員加薪50%，並強化球場硬體設施。

美媒《華盛頓郵報》報導，大聯盟還企圖接管原本屬於小聯盟的自治權，包括更換或共用球場、指定隸屬團體，把他們在1A至3A之間改動。大聯盟還想插手小聯盟每年1億美元的盈餘，要把這些重新分配到比較拮据的小聯盟隊伍，幫他們改善硬體環境。

可想而知，這些計畫令小聯盟老闆不爽，他們傾向於各自為政，不想吃大鍋飯。部分球隊的經營狀況不錯，一些地方的美國家庭會把小聯盟比賽當成假日休閒，能夠維持固定觀眾。事實上，大聯盟觀眾近年逐漸減少，小聯盟觀眾卻是逐年增加，這算是他們自己經營有成。但是也有狀況惡劣的球隊，除了球場欠缺醫療照護，硬體設施可能只有高中球場的水準，或是地處偏遠讓球員舟車勞頓。

依照目前的分配狀況，小聯盟球隊的人事與球員薪資全由大聯盟支付，小聯盟負責硬體設施。對於失去機會的各色棒球選手，大聯盟設想創立一個「美夢聯盟」，把這些人放進去打，看看能不能找到遺珠。有人認為大聯盟的意圖也是想省錢，雖然加薪50%聽來很多，實際上小聯盟薪水很低，砍掉25%的隊伍反而還能省到錢。

(中時電子報)