2016年總統選舉，國民黨經歷「換柱」風波，最終蔡英文以689萬票當選，國民黨推派的朱立倫則僅拿下381萬票。明年總統大選將至，國民黨參選人韓國瑜民調落後，在年輕族群支持度低成主因。有網友貼出清華大學校園內的街訪，並驚呼「2016的時候朱立倫青年票有現在慘嗎？」

網友yenyu73在PTT發文指出，因為家裡是藍的關係，基本上他就是投藍為主，但是太弱的明顯不會贏的，他就不會去投了。他提及，有一個在清華大學校園內的街訪，居然做出韓0票、柯13票、蔡29票的懸殊結果，他驚呼，韓國瑜20-29的支持度似乎真的很慘。「有人知道四年前朱立倫的情況嗎？40歲以下韓國瑜是不是比朱立倫還慘？」

對此，網友紛紛回應表示「朱是真的沒這麼慘」、「王如玄害死朱了」、「朱立倫形象沒那麼差」、「朱有票現在就不是英了」、「朱是當時大家不滿執政黨」。也有網友稱「反正又不會投票，有差？」、「我身邊挺韓的人還是很多」、「韓堅持下去還是穩穩的」。另外，也有網友糾正，稱比數是「0:13:33」。

2016總統大選，國民黨提名朱立倫與王如玄、民進黨提名蔡英文與陳建仁，親民黨則是提名宋楚瑜與徐欣瑩。英仁配最終以689萬4744票當選為第十四任總統、副總統，得票率56.12%；朱玄配獲得381萬3365票次之；宋瑩配則以157萬6861票墊後。這次選舉也打開民進黨第二次執政的局面，創下該黨歷年最高得票，民進黨各縣市得票與對手的差距皆是所有選舉最高的。這也是中華民國歷屆全民直選總統大選投票率最低的一次。

(中時電子報)