大天后宮主委曾吉連贈送紀念品給韓國瑜。(曹婷婷攝)

國民黨總統參選人韓國瑜今天一早到台南大天后宮參拜，民眾夾道高呼「總統好」歡迎，廟方為確保參拜順利，除了清場也加強維護秩序並拉起封鎖線，民眾只能在場外圍觀。韓國瑜結束參拜後致詞說，拜神常祈求國泰民安風調雨順，但台灣紛擾讓他有感而發，風調雨順是看老天爺，但國泰民安要看自己，國家不泰、人民不安是我們自己做錯，怨不得老天爺。

由於韓國瑜昨晚造勢晚會險遭蛋襲，今天一早近10點到台南大天后宮參拜，警方嚴陣以待，配合廟方同步加強維安，駐區的台南市警二分局在現場布署數十名警力加強蒐證及維護安全，確保韓國瑜今天參拜過程安全順利。

韓國瑜到場後在民眾夾道歡迎下進入廟宇，全程遵循古禮參拜，廟方也贈與吉祥物。他盛讚大天后宮是台灣最古早、最有歷史的媽祖廟，一踏進廟，就感受到斑斑歷史，且祭拜媽祖儀式完全遵循古禮，每一個動作、每一個獻禮祭典儀式都按照古法，一步一步來，這是他參拜媽祖廟以來，第一次參與這樣古法的祭拜儀式，此外，大天后宮也庇佑有情人終成眷屬，也是愛情產業鏈的推廣。

他話鋒一轉說，參與宗教事務無非希望淨化人心，大家拜神祈求國泰民安、風調雨順，大家都知道台灣越來越紛紛擾擾，風調雨順要看老天爺，風不調雨不順，老天爺不幫忙，我們一點辦法也沒有，但是，國泰民安則要看我們自己，國家不泰、人民不安是我們自己做錯，怨不得老天爺。

他說，善男信女一定要把國泰民安、風調雨順這8個字分清楚，從此以後，拜神祭佛時，感謝老天爺保佑的同時，也要知道國家安全、人民安康必須要靠自己。

(中時 )