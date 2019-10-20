如何預防學生考試作弊，沒有比這更另類且離譜的！印度一所大學竟讓學生頭戴紙箱應試，以防止學生用餘光偷看鄰座考卷答案。此放大絕畫面被po在推特上，引起網友熱議，當地大學教育委員會得知此事回應說，考慮對校方作出處分。

印度作弊風氣猖獗，學生作弊方式稀奇百怪，常令學校管理階層相當頭痛，為此學校必須絞盡腦汁，提出防弊的可能作法。

印媒The Print報導，印度卡納塔卡邦哈韋里（Haveri）的巴格特大學預科學院（Bhagat pre-university college）學生進行化學考試時，校方竟然使出放大絕招數，讓學生頭戴紙箱應試。

從流傳出來的照片觀察，套上的紙箱前方有挖小洞，讓學生能看到考卷作答，但左右兩邊是完全封閉的狀態，也因此學生完全看不到鄰座，他只能將目光完全聚焦在自己考卷上。

這樣詭異的畫面曝光外，引來外界的評批，網友也熱議此作法的防弊效果到底如何？當地大學教育委員會得知此事，已下令禁止校方管理階層，並考慮作出懲處。

校方主管雖出面致歉，但也辯解說，這作法並非強制性，事前曾取得學生同意，且紙箱還是學生帶來學校的，他們完全是出於自願，有些同學沒套紙箱，也沒受到強迫。

(中時電子報)