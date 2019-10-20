直播主吳小哲(左)傷後露面，直言「差點活不了」。(翻攝畫面／林和生屏東傳真)

知名直播主「吳小哲」今年8月於直播途中遭擄，後被打到手腳骨折丟包在新埤親水公園，警方事後逮捕3名嫌犯；吳小哲20日在案發後首次公開談論此事，他強調，當天被凌虐數小時，對方還挖好洞準備將他活埋，「真的認為自己會沒命」。

行凶的是與吳小哲熟識、同是經營臉書直播的「包龍星直播網」成員，由於當時傷勢大多在手、腳及嘴巴，明顯看出「對方就是要毀了他的直播路」。

本名吳季哲的吳小哲說，當天被擄走後，車上3人一句話都還沒講、便直接開打，車行至新園鄉港西村，他曾趁亂跳車，沒想到還是被抓回車上，又是一陣痛毆。

「第2次被抓上車，頭、眼都被衣服蓋住，手腳被綁住」吳季哲餘悸猶存地說，隱約聽到拉槍機聲音，對方說，這樣血才不會濺的到處都是，心想「這次應該沒命了」。最終車停在一處伸手不見五指的野外，3人拿著甩棍、高爾夫球杆對他施虐1個多小時，「真的痛到多次昏厥」。

打到他們沒力，又在現場挖了一個洞，揚言將他活埋，最後綽號阿南的陳姓嫌犯，拿了一把甩棍，從他左腳踝直直插了下去，幾乎要把骨頭挑出來，這也是他目前傷勢最嚴重的地方。

對外談及此事，只是想還原當天狀況，「你認為我這樣還會原諒他們嗎？」估計醫藥費需要百萬元，吳季哲強調，絕對不會對外募款，全靠直播賣東西籌款，目前全案也已進入偵查階段，只能訴諸司法來還他公道。

(中時 )