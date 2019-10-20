蔡英文總統（右2）到台中新社區鎮安宮參拜造勢。（陳淑芬攝）

蔡英文總統（右1）到台中新社區鎮安宮參拜造勢。（陳淑芬攝）

蔡英文總統20日到台中市新社區鎮安宮參拜，山城支持民眾到場歡迎。她致詞時大打「抗中保台」牌指出，2020年選舉是台灣要贏，大陸步步逼近，台灣最後可能會像香港一樣。蔡英文強調，台灣人在2020年選舉的任務就是要以選票告訴全世界台灣的價值，要選出為台灣堅持的總統，拚經濟、國防及增加國際友人，要顧主權，守住台灣主權。

蔡英文在立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等人陪同，到新社區鎮安宮參拜造勢，並拉抬民進黨選區立委提名人翁美春。

蔡英文指出，她是會做事的總統，但推動改革難免得罪人，如果立法院不過半，她也很難做，並向鄉親推薦黨籍提名立委參選人翁美春作為中央與地方橋樑，才能整合資源建設山城的交通、農業及社區等發展。

「2020，台灣要贏！」蔡英文並大打「抗中保台」牌，她說，2020年的選舉就是台灣要贏，台灣目前外面的壓力很大，大陸步步逼近，要選出為台灣堅持的總統，否則，最後會像香港一樣。她呼籲鄉親，用選票表達自己意志及意願，台灣人在這次2020年選舉的任務，就是要用選票告訴全世界台灣的價值，就是要顧主權。

蔡英文呼籲鄉親，要選出「守住主權」的總統，要拚經濟、國防，並讓國際友人越來越多。蔡英文強調，她是一個有魄力、能做事的總統，任內經濟成長穩定、逐漸推動農產外銷，並成功杜絕豬瘟及口蹄疫。

(中時 )