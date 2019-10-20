移民署雲林縣專勤隊查緝非法，獲報某大型工地有失聯移工，但工地負責人堅決否認，不料，大夥兒在辦公室討論時，突有1人從工地內狂奔出來，急切地問「老闆，廁所在哪裡？」濃濃的外國口音立馬露餡，連負責人一起被帶回調查。

雲林專勤隊結合雲林縣警察局、調查局、憲兵隊及勞工處等掃蕩非法，共計查獲42人，其中包含非法外來人口15人、非法雇主25人、非法仲介2人，成果豐碩。

查緝人員前往被檢舉疑似有失聯移工非法工作的工地查察，負責人堅稱都是雇用台灣勞工，絕對沒有違法聘用失聯移工，不料，腹痛內急的移工一句話便露出馬腳。

當大家正在工地辦公室旁交談時，該移工匆忙地從工地內狂奔出來，冷不防冒出一句充滿濃濃外國口音的「老闆，廁所在哪裡？」查緝經驗豐富的移民官馬上識破該名男子是失聯移工，輕鬆地手到擒來，站在一旁的負責人見狀，面色頓時鐵青。

該移工供稱，因為肚子突然很痛，實在忍不住，才會一時心急將移民官當作老板，令人啞然失笑。

工地負責人也因非法雇用外來人口從事非法工作，將被依據《就業服務法》裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再次違反更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

(中時 )