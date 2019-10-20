高雄市長韓國瑜昨天結束台南造勢晚會後傳出遭人丟雞蛋，雖然沒有擊中韓本人，但護衛隊有人被砸到。國民黨主席吳敦義今天上午替前立委林郁方競總成立站台前受訪談及此事，他譴責一切暴力跟羞辱人的行為，「這不是有人格的事情。」

吳敦義說，一切的暴力跟羞辱人的行為都應該被譴責，我們是自由民主法治的國家，但是自由是要尊重他人，法治就不能有暴力，這些是基本原則，因此他譴責一切暴力羞辱的行為，這不是有人格的事情。

國民黨副主席郝龍斌表示，他很認同韓國瑜「愛與包容」的理念，台灣的民主發展需要用愛與包容，候選人應該節制自己的支持者不要去其他陣營鬧場，這件事也不要做過度的政治聯想。媒體對這件事的看法也會影響選舉風氣，希望大家積極宣揚韓國瑜愛與包容的理念。

對於昨晚馬吳韓同台，是否代表前總統馬英九跟韓國瑜已經和解，郝龍斌說，他們之間本來就沒有問題，兩人理念相同，都要下架民進黨，讓國民黨國會過半，本來就沒問題，不要多做揣測。至於鴻海創辦人郭台銘的部分，郝龍斌相信隨著時間進展，藍軍會陸續歸隊，在下架民進黨的大理念下有團結的空間。

林郁方今天舉行競總成立大會，除了馬、吳、郝到場聲援，前主席吳伯雄、中央委員連勝文、高雄市副市長李四川都到場支持。值得注意的是，林郁方競選總部的看板，是他與韓國瑜以及朱立倫的合成照，顯示韓朱兩人的組合仍是基層所期盼的。

(中時 )