加泰隆尼亞獨派抗議活動進入第6天，一整夜衝突不斷，造成近200人受傷。加泰自治區主席托拉（Quim Torra）呼籲中央政府談判，但遭西班牙當局拒絕，並要獨派領袖譴責暴力。

路透社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，加泰隆尼亞獨立是不可能的，「西班牙政府重申，加泰隆尼亞的問題並不在獨立上，因獨立既不合法也不為加泰多數人所願，而在共存上」。

經過昨夜的多起衝突，法新社報導，巴塞隆納有152人受傷，加泰隆尼亞其他地區另有數十人傷，總數來到182。抗議人士指控警方鎮壓行動，並嗆聲「我們是和平人士」。

鎮暴警察封鎖了示威活動，抗議人士則指控鎮暴警察是「占領部隊」，一名要求匿名的年輕示威者告訴法新社：「對我而言，這不是暴力，這是自我防衛。」

昨夜到凌晨，激進分離主義分子對警察丟擲石塊與鞭炮，警方則動用催淚瓦斯和橡皮子彈。

抗議群眾今天是第6天走上巴塞隆納街頭，在市區中心一座廣場上，面對一長排警方廂型車，擺出對抗姿態坐著。

他們嗆聲：「滾、滾！帶著西班牙國旗滾出去…街頭永遠是我們的。」

同時，加泰自治區主席托拉在演說中表示：「我們呼籲西班牙政府領導人今天就選定日期與時間來和我們無條件坐下來談。」

他的「無條件」協商要求，似乎意在確保可以把獨立公投議題拿出來討論。馬德里當局目前則視獨立公投為不切實際的議題。

西國總理桑傑士在聲明中說，托拉必須嚴厲譴責暴力，也必須與不想要獨立的加泰隆尼亞人搭起溝通的橋梁。

托拉則以簡短聲明回應，他一直都是譴責暴力的。他指責桑傑士拒絕對談是不負責任行為。

托拉向示威者喊話要他們冷靜，「捍衛人權和自由，必須透過和平的方式表達」；支持獨立運動的加泰自治區內政部長布赫（Miquel Buch），今天也呼籲抗議人士要和平行動。

根據有關單位統計，自抗議行動14日展開以來，已收到500起受傷案例。

(中央社)