太空人艾爾圖維揮出再見全壘打。(路透)

太空人艾爾圖維敲出再見全壘打。（MLB臉書）

美聯冠軍戰G6成為牛棚對決，洋基慣用的格林(Chad Green)開局就挨了太空人葛瑞奧(Yuli Gurriel)的3分炮，從此一路落後。洋基9局上勒瑪修(DJ LeMahieu)轟出兩分炮神奇追平，但太空人「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)9局下又敲出再見全壘打！太空人6-4獲勝，4勝2負淘汰洋基，摘下美聯冠軍。太空人2017年之後再度闖進世界大賽，將與國聯冠軍國民隊決戰，並繼續享有主場優勢。

洋基前8局雖然靠著零星攻勢打回2分，安打也比對手多，但得點圈的人就是跑不回來，第3局還留下滿壘殘壘，太空人不斷守備微調也起了一定作用。後來兩隊牛棚投手表現穩定，洋基首局被敲的3分彈遂成為致命一擊。加上G2的延長賽勝利，太空人的牛棚兩度都勝過洋基牛棚，還擁有先發三巨投坐鎮，差點在G5就解決了洋基，這一次洋基的表現可以說跟光芒差不多而已(光芒2勝3負敗給太空人)。

此戰艾爾圖維一上來就是二壘打，布瑞格曼(Alex Bregman)四壞保送，洋基有點擔心但沒有換投，然後葛瑞奧第一球就轟出左外野牆外！前年世界大賽，葛瑞奧首戰砲轟道奇投手達比修有，還做出「瞇瞇眼」手勢嘲諷，雖然可恨但這個古巴人確實很能打。

太空人除了強投也有冠軍級打線，洋基只靠田中將大、左投派克斯頓(James Paxton)各贏了一場，其餘都不是太空人對手。賽前信心滿滿的布瑞騰(Zack Britton)也被太空人打了滿壘，差點失分。9局下洋基左投查普曼(Aroldis Chapman)登板，他在兩出局時未能解決史普林格(George Springer)，投成四壞保送，下一棒艾爾圖維也是右打者，查普曼這次沒逃過挨了再見轟，葬送延長賽翻盤的機會。

艾爾圖維英勇無比，11場季後賽其中10場有敲安，打擊率高達0.348，整體攻擊指數1.096，主場關門戰還敲出再見轟，當之無愧獲選美聯冠軍戰MVP。

(中時電子報)