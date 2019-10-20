渣還有更渣！就算是渣男也有程度之分。像藝人阿翔這種擺明有正宮還偷吃的，只能說小三自己也認了。但更渣的男人，隱瞞自己已婚或有女友身份，害女人在不知情的情況下當上小三，才真的是可惡至極。

為免誤踩渣男地雷，有些蛛絲馬跡可得仔細觀察。DailyView網路溫度計的《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，從2018年08月29日到2019年08月28日，歸納出10大「隱渣」行為。

10. 說什麼都不准東西放他家

9. 約會地只有摩鐵、你家、他家

8. 絕不當你的面用手機、傳訊

7. 不加你臉書，也不追蹤IG，更不同意打卡

6. 情侶重要節日都剛好有事，不曾一起過

5. 他設定你的來電暱稱超級路人

談過戀愛的人都知道，真正喜歡一個人，別說忍不住把對方照片當手機桌布，從來電答鈴到暱稱，肯定也是親暱到不行。反之，如果這些都沒有，男友甚至給你一個看起來像「路人甲」的來電暱稱，小心有問題。

4. 你從沒見過他家人、朋友

3. 精心準備驚喜，他莫名暴怒

正常來說，任何人收到另一半精心準備的驚喜，通常會感動到不行，就算不感動，也不至於發怒。除非他早有「正宮」，當你不按牌理出牌，讓他毫無防備，深怕漏餡，才會發飆罵你「不乖」。

2. 找你的時間點不是很規律，就是超臨時

小三對渣男來說就是「備胎」，所以，倘若他永遠只會在一天裡固定的放風時間，或正宮突然忙碌之際出現，肯定事有蹊蹺。

1. 經常突然搞失蹤、聯絡不上

為了不讓原配起疑，渣男自然得隨傳隨到、使命必達；如果他會莫名其妙搞失蹤，讓你聯絡不上，十之八九是有穩定交往的對象。

(中時電子報)