距離2019北京馬拉松開跑只有兩周時間了，今年的北京馬拉松預報名人數超過16萬人，有媒體公佈的中簽率只有16％左右，再創歷年來的新低。在這樣的背景下，參與北京馬拉松的名額，越發成為了炙手可熱的「商品」，甚至傳出在一些社交軟體和二手交易平臺上轉賣，標價達數千元（人民幣，下同）。北京馬拉松組委會發布聲明說，轉讓參賽名額是違法行為，將會同公安等部門調查並制裁。涉事者將被處以終身禁賽等處罰。

北京馬拉松組委會的聲明說，組委會在閑魚、微信等平臺發現個別中簽選手公開高價轉讓、倒賣北京馬拉松賽參賽名額。也有媒體指出，二手交易平臺上存在轉讓和求購北京馬拉松參賽名額的資訊，有求購者貼出沒有中簽的查詢結果，希望說明自己是真的跑者，他們出價在幾百元到一千多元不等，而轉讓名額的用戶要價最高達到兩三千元。

北京馬拉松組委會在聲明中形容這是「違反公平公正參賽原則、破壞北京馬拉松賽比賽秩序及聲譽、損害公眾利益的違法行為」，表示堅決反對和公開譴責。

(旺報 )