總統和立委大選明年元月舉行，但雲林斗南鎮中天里今年年底將先投票，因為該里里長沈柏村日前病逝，因任期未過半，依規定得補選，雲林縣選委會決定12月14日舉辦補選投開票。沈是特優里長，今年才接受雲林縣府表揚，英年早逝，村民都非常難過不捨。

沈柏村這屆連任中天里長，林姓里民說，沈很認真積極，尤其對弱勢、困苦家庭更是關心，常常協助申請社會慈善救濟減輕負擔或應急，深受肯定，所以順利蟬聯，本月11日因病去世，得年43歲，大家得知噩耗，都相當難過。

斗南鎮公所主祕李俊儀指出，由於沈任期未過半，依《地方制度法》規定需在3個月內完成補選，經與縣選委會研議，11月1日至7日辦理補選公告，11月5日至7日領表登記，12月14日補選投開票，10天後12月24日就職。

補選戰役也引起不少人興趣，目前傳出多人有意角逐，包括前里長林豐一老婆陳美珠、前里長陳金龍、前立委侯惠仙胞中侯世枋、義消沈家興、沈柏村胞兄沈政勳等。

(中時 )