台中捷運北屯機場交通建設到位，帶動周遭房市。（台中市府／盧金足台中傳真）

大城打出相挺青年成家，吸引「人人買得起、全民購屋樂」專案，成為機捷特區指標建案。（盧金足攝）

台中捷運綠線預計2020年通車，機捷特區因交通利多，軌道經濟發酵，加上好市多北屯二店進駐，備受首購、首換等自住族群矚目，更吸引多家品牌建商進場，品牌成立30週年的大城營建機構／台灣亞銳士，在機捷特區推出首發大作「大城樂好事」，表現亮眼，獲區域客、科學園區及北部客青睞，建商也傳授購屋指南「跟著交通走就對了！」

北屯機廠G0特區周邊熱銷個案，坐擁匝道優勢，還捷運綠線與台鐵雙鐵共構的松竹站，大城營建機構／台灣亞銳士多年來以精準的選地眼光、優質產品及服務，打造優質建案與銷售佳績，看好北屯捷運機廠特區發展潛力，推出「大城樂好事」，強調坐擁四大「好事」，成為區域中熱銷建案。

大城營建機構董事長賴源釗指出，「大城樂好事」位於機廠特區最便利之處，鄰近G3舊社站、G4松竹站紅綠線共構的轉乘機能；快速直上74號道，串連中科、七期、高鐵站等重要地點；加上國道4號豐潭段將完工，連結74號與國道4號，強化北屯區樞紐地位。

此外，「大城樂好事」緊臨好市多北屯分店，日常採買十分便利；擁有舊社、南興兩大萬坪公園的自然綠意，綠空廊道的公園綠帶、旱溪自行車道水岸藍帶景觀，近3300公頃的大坑風景區，居住環境佳，增值力道強。

大城營建機構董事長特助賴亮成指出，「大城樂好事」請出大師團隊操刀，外觀由七期豪宅建築師留銘男設計，公設力邀台灣首位榮獲德國紅點金獎殊榮的設計師張清平規劃；景觀設計請2018台中世界花博設計師尤俊雄打造，建築軟硬體與內涵，品牌競爭力就是對客戶最大的說服力。

賴源釗說，「大城樂好事」座落千坪方正基地，全社區零店面，規劃區域少見的四併二梯格局，2至4房的設計戶戶邊間，採光與通風極佳，住戶擁有單純、寧靜的優質新生活。

購屋首重安全，也因基地方正、田字結構的方正設計，讓大樓整體耐震度更佳，室內空間更好使用，規劃豐富實用的公設，更有獨創的雙會客區設計，一樓大廳引進藝術品「快樂之樹」，象徵每個家庭都能在「大城樂好事」獲得快樂泉源。

「捷運通了！房價就漲了！」北屯區綠線捷運與鐵路高架化重大建設全部一次到位，北屯房價、地價雙漲，品牌建商插旗機捷特區，讓松竹路出現「購屋一條街」奇景，數十家建商的接待中心林立，購屋者考量地段與品牌、品 質等條件之外，經濟負擔也是選擇的重要因素，大城打出相挺青年成家，吸引「人人買得起、全民購屋樂」專案，以低月付降低成家門檻，成為機捷特區指標建案。

「大城樂好事」座落千坪方正基地，全社區零店面。（盧金足攝）

台中捷運綠線將於明年底全線通車，台中喜迎捷運時代來臨。（盧金足攝）

(中時 )