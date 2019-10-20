全國有上千名教師齊聚，希透過研習為教育增添更多風貌，讓孩子的未來有更多可能。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

12年國民基本教育108課綱已實施，為提升教學研創能量，台中市政府教育局19、20日在靜宜大學舉辦「夢的N次方-108年度教師專業成長研習活動」，全國有1182名教師齊聚，提升社會科學、自然科學、工程科學等各項專業領域，希望透過研習為教育增添更多風貌，讓孩子的未來有更多可能。

研習營活動，教育部長潘文忠、教育部國教署長彭富源、市府教育局副局長方炳坤等人均到場致意。潘文忠表示，希望透過研習，讓老師們落實教學，引領學生具備思考、分析判斷的能力，108課綱的落實端賴教師教學的翻轉實踐，讓孩子變得更好。

國教署長彭富源表示，政府自106年至110年共投入450億餘元新課綱相關經費，包括推動前導學校、精進課程教學、教師增能培力、充實師資員額與人力、完備設施設備與空間、課綱宣導與溝通等，希望讓城鄉學校教學設備及人力均能到位，提升教師教學研創能量。

方炳坤指出，台中今年度辦理「Edu-Buffet課程流動心饗宴-科技領航-樂學台中新課綱研討會」、「數學起承轉合系列工作坊」等，都是鼓勵教師專業自主成長，108學年度更挹注1000萬元補助732個教師社群、21個校長社群，讓老師活化素養導向課程，實踐新課綱「自發、互動、共好」的理念，

市府教育局表示，「夢的N次方-108年度教師專業成長研習活動」可培養更多教師投入自主學習，為孩子的教育提供更多新風貌，這2天台中的研習活動還特別開設跨領域主題式素養課程，主題包括「社會科學與敏覺訓練」、「自然科學與閱讀理解」、「工程科學與設計思考」，將帶領老師重新整理學生需要建構的能力，盤點可用資源，試著規劃課程目標，建構以學生為主體的專案發展模組，為孩子創造更多可能。

(中時 )