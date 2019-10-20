王莫昀／台北報導

陸美貿易談判達成初步協議，加上伊朗油輪遇襲等事件，推升國際油價走揚，國內油價止跌回升！中油宣布自明（21）日凌晨零時起各式汽、柴油價格每公升各調漲0.1元。

元大投信指出，近期受到伊朗油輪遭攻擊以及敘利亞境內美軍遭土耳其砲擊，美國對土耳其實施制裁，將土耳其鋼材關稅提高50％，並終止與土耳其貿易談判，推升近期油價出現反彈，但由於目前仍正值傳統用油淡季期間，美國原油庫存大增逾900萬桶，且美國日產能仍處於歷史新高的1260萬桶，壓抑部分油價上檔動能。

中油表示，受陸美貿易談判達成初步協議與伊朗油輪遇襲事件影響，支撐國際油價上揚。本週調價指標7D3B週均價為每桶59.40美元，較前週58.79美元上漲0.61美元，新台幣兌美元匯率升值0.201元，國內油價依公式計算漲幅為0.30％，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。

調整後，92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元。

(中時 )