由陳慧翎導演的公視《你的孩子不是你的孩子》本屆金鐘獎囊括多項重要獎項，20日傳出好消息，該劇《媽媽的遙控器》單元故事情節獲選為國中教材，教材更放上了主演柯素雲與劉子銓在餐桌前飆戲的畫面。藝人劉亮佐的16歲兒子劉子銓，聽到這消息相當驚訝，覺得始料未及，但也覺得登上國中課本非常酷，他非常期待同學們讀到這一課之後的迴響。他打趣說，若以後自己有弟弟或妹妹，他們就可以和同學分享：「這是我哥哥14歲第一次演出的樣子。」

劉子銓驚訝自己能登上國中課本。（阿斗工作室提供）

《你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器》描述一位母親在取得具有神奇效力的遙控器後，用它控制兒子的生活，並強制兒子依循她自己認為的成功方程式，最後卻導致反效果的故事。此劇被南一書局青睞選為國中教材，南一書局表示，選用《你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器》是希望透過戲劇的呈現來反映出當今父母以愛為名的控制以及高壓教育，希望能夠教育孩子們勇敢地表達自己內心的想法來與父母友善的溝通。

劉子銓表示，回想起劇中角色受到媽媽支配與控制的情景，慶幸自己在幸福家庭環境下成長，有很愛自己的爸媽、家人、同學朋友以及一群很好的工作夥伴，所以在該劇殺青後，能迅速地恢復原本快樂開朗的自己。他透露，爸爸劉亮佐與媽媽趙小僑十分開明，若遇到想法分歧，父母在溝通後都能接受自己的想法，「我們家完全不需要媽媽的遙控器！」

劉子銓驚訝自己能登上國中課本。（阿斗工作室提供）

南一書局指出，以往在社會課本中總是著重在家庭倫理及強調小孩需要聽父母的話，孩子對於父母及外界所有的期待只能藉由這個觀念來進行自我認同跟催眠，這次將《你的孩子不是你的孩子-媽媽的遙控器》收錄於教材，希望藉由這個篇章中寫實的對白，用來教育孩子還有父母能經由探索、溝通來面對問題，不要積壓跟妥協，並經由觀察跟感受來劃分出自己與他人間的界線，互相不會用無形的遙控器奪走了彼此的自主性。

(中時 )