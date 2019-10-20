加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）可能在21日的大選丟掉國會多數，一場火藥味十足的選戰進入倒數之際，他今天前來安大略省造勢，火力全開地攻擊保守黨對手。

杜魯道2015年打著「陽光方式」（Sunny ways）、新方法從政的承諾上台，但今年稍早因道德醜聞支持度下滑，上月又被挖出多年前塗黑臉參加派對的照片後，再重創自由黨（Liberal Party）聲勢。

47歲的杜魯道今天前來安大略省漢密頓市（Hamilton）造勢時，用喊到嘶啞的聲音說，保守黨黨魁謝爾（Andrew Scheer）會刪減支出，並廢除自由黨對抗氣候變遷的計畫。

民調顯示，自由黨和保守黨平分秋色，都沒辦法在下議院338席過半，如此一來，贏得最多席次的政黨就得尋求較小黨的支持才能執政。

杜魯道說：「我知道加拿大人想要個強有力的進步政府，可以阻止保守黨砍錢。」

這場選戰少見政策論述，骯髒的技倆倒是不少。

舉例來說，「環球郵報」（Globe and Mail）報導，保守黨雇用一名顧問，「尋求毀了」加拿大人民黨（People's Party of Canada, PPC），還試圖阻止加拿大人民黨黨魁貝尼耶（Maxime Bernier）參加電視辯論，看到報導後，貝尼耶表示，加拿大人民黨考慮對保守黨採取法律行動。

貝尼耶曾任保守黨內閣部長，2017年在保守黨黨魁選舉敗給謝爾後出走，自創右傾的加拿大人民黨。雖然加拿大人民黨民調不高，但仍可能分走保守黨的選票。

貝尼耶在魁北克的記者會上表示：「這是骯髒的政治，破壞加拿大人對政治的信心。」「他（謝爾）準備用謊言和操弄偷走這場選舉。」

杜魯道被問及這篇報導時表示：「保守黨早就在利用恐懼與分化的政治了。他們憑空捏造。」

(中央社)