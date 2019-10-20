許多人一見青春痘恨不得除之而後快，近日網路盛傳可牙膏中的三氯沙等成分，能夠有效抗痘，讓許多人躍躍欲試，但食藥署提醒，牙膏中的三氯沙抗菌成份不夠，無法治療痤瘡桿菌造成的感染，甚至會因為太刺激而導致皮膚發炎。

食藥署表示，市售牙膏的基本成分都很類似，主要包括潔凈劑（界面活性劑）、摩擦劑（去除菌斑和髒污）、粘合劑、芳香劑、三氯沙（標榜抗菌、殺菌効果）、氟化物（預防齲齒）等。

然而造成青春痘主因則有4大類，包含毛囊開口處的角質化不正常，阻塞毛囊開口；皮脂腺分泌油脂過多；痤瘡桿菌滋生過多造成感染，與毛囊及周圍組織發炎。

食藥署指出，牙膏除了帶來清涼感之外，若有些許抗痘效果，應為三氯沙等的抗菌成分，但若要治療痤瘡桿菌造成的感染，單靠牙膏裡添加的抗菌成分仍不足，一般而言，需使用抗生素藥膏、非抗生素殺菌藥膏、或是口服抗生素藥物等。不過，現在痘痘的第一線治療已逐趨向抗發炎、調理角質化不正常的面向，而非在第一線就使用抗生素製劑。

食藥署再次提醒，若民眾有痘痘的困擾，可以找皮膚科醫師看診，千萬不要誤信偏方而延遲治療。

(中時 )