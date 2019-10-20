台灣民眾黨主席柯文哲今（20）日到高雄公布第2波10位區域立委提名人選，他左酸韓國瑜「高雄市沒有市長」，不要一直喊發大財口號，更批選總統是「台灣不正常」的現象；柯也批蔡政府選前政策大撒幣，政府效能差，一定不敢公布前瞻計畫的執行效果，不然就破功，更試問如果再讓小英當選，兩岸關係難道要再這樣僵下去嗎？

柯P今早先在青年論壇酸韓「高雄沒有市長」，後來在立委提名記者會上，媒體又問及此事。他長嘆一口氣說，「唉～其實也不用多講」，第一步走錯，後面怎麼弄都很困難啦，其實上任3個月跑總統大選，這不是一個正常國家應該有的現象，只是有時很不幸，台灣不是一個正常的國家，整個社會就是怪怪的。

他說，為什麼自己不敢隨便脫離位置，下個月環南市場要開始進駐了，在12月南門市場開始要拆了，第一果菜市場140億標案歷經 流標兩次要緊急善後，這些政策全神灌注都不一定做得好，假如自己跑總統大選，這些事情都不用做了。最後他再酸「韓國瑜問題是比較小啦，因為他什麼事情都還沒做，他比較沒有壓力啦！」現場支持者哄堂大笑，響起掌聲。

另方面，柯P也痛批，現在政府預算執行力差，台灣人有比新加坡人笨嗎？不認真嗎？但過去20年GDP成長是台灣的兩倍，必須面對這個事實，台灣過去失去競爭力，他對於當前政治局勢不能誠實面對問題，然後遇到事情只會訴諸統獨騙選票，選後「就謝謝收看」，這是他不樂見的。

柯P認為，台灣現階段需要精實管理，整個政府效能提高，但民進黨現在一定不敢公布前瞻計畫的執行效果，預算執行率一旦公布馬上破功，他一開就反對，因為當精實管理沒做好、效能沒提高，一下子直接擴大公共支出造成浪費，他反對選舉到了 大撒幣政策，講話不負責任。

面對媒體提問，藍綠對峙態勢升溫，是否造成第三勢力被邊緣化？他也直說，「仇恨跟恐懼是政治動員最便宜有效的方法！」每次選舉到藍綠統獨議題被挑起，這些政治人物樂此不疲，但面對極端政治，要開始建立台灣韌性社會新思維，民眾應該更理性討論。

他說，當藍綠兩黨一直拉高統獨對抗的時候，卻從來沒人說「當選後，台灣會怎麼樣」，就好像我們會問如果小英當選後，兩岸關係要像現在這樣僵下嗎？到底會不會轉換？現在局勢拉這麼高，這是我們內心做為政治人物的困惑。

＃2020總統大選，＃柯文哲，＃蔡英文，＃韓國瑜

(中時 )