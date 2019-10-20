吳、林兩名男子19日深夜投訴中壢地區汽車旅館，準備在旅館內分裝毒品販售，遭到警方長期監控的兩人，絲毫不知汽車旅館外已有大批員警守株待兔。警方見兩人投宿後，隨即派出員警上門臨檢，果然在旅行袋中起出大量毒品，市值超過台幣60萬。

平鎮警分局為了加強掃蕩毒品及非法槍械，20日凌晨全市同步執行肅毒、肅槍封城掃蕩專案，而平鎮警分局接獲線報，在中壢區某汽車旅館內臨檢查獲正準備毒品交易的吳、林二名男子。二男見無法逃避，坦承正在分裝該批毒品後對外販售，警方立即逮捕吳、林二名男子，除將二名男子依違反毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並深入追查毒品來源及流向。

二男遭警方起獲的毒品計有大麻花6公克、咖啡包253包（1600公克）及K它命毒品70公克，市值超過新台幣60萬元，全案已由平鎮警分局深入偵辦中。

平鎮警分局分局長李建民表示，全市同步執行封城肅槍、緝毒專案，加強臨檢各汽車旅館及八大場所，目的就是要掃蕩各類毒品，並防止毒品流入世面，此次臨檢中壢區某汽車旅館時，就有重大斬獲。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )