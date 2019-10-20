辣模子涵人紅是非多，也因此屢被起底過往黑歷史。（圖擷自臉書Joanna 子涵）

辣模子涵與網友的對談被揭露，她曾自稱是唸北一女。(圖擷自臉書Joanna 子涵）

辣模子涵又被掀底，她根本不是小綠綠出身，更慘的是，她連高職都沒畢業！子涵因連千毅之亂意外爆紅，但人紅是非多，也因此屢被起底過往黑歷史。2013年她曾自稱是北一女學生，扛著高學歷正妹上節目，令觀眾刮目相看。不過，卻被網友踢爆，實際學歷只有育達商職夜校肆業，臉真的被打得好腫。

辣模子涵日前被起底，她並不是富家千金，還疑似涉入賣淫，逼得她po出良民證自清。近日種種不利她的說法一一冒出，本人承受極大的壓力。但她的壓力還沒結束，昨日又被挖出她一椿事，原來她的學歷也經不起考驗，而被網友痛批騙很大。

子涵曾在2013年上節目「正妹愛讀書」單元以高學歷自居，當時有網友在她的臉書底下問她「？？妳高學歷」，子涵則直接回覆「北一女哈哈哈」，這段對話如今被外界揭露，隱瞞她是育達商職夜校輟學生的事實。

在高職老師印象中，她守規矩且有禮貌，與同學也關係融洽，雖當時她已出道，但沒什麼架子，後來在二年級時便休學中輟了。

(中時電子報)