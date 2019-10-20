立法院外交國防委員會明日將審查109年度國家安全局收支公開及機密預算。據立法院預算中心評估報告指出，國安局近年花錢辦理員工英檢，但耗費成本太高，而且居然沒要求測驗者提出成績證明。預算中心表示，國安局辦理英檢考試之必要性應重新檢討。

預算中心指出，國安局編列單位內員工各類外語訓練費，自105年起至108年，預算金額從486萬逐年增加到596萬，其中海外語言培訓經費占80％以上，當中有相當比例用於舉辦英語測驗。

預算中心表示，國安局為鑑測軍職人員招募及國安特考訓練班隊之人員語言程度，每年都會舉辦數場「多益英語測驗」，少則20餘萬，多則40餘萬。但預算中心指出，國安局用於英語測驗的經費，甚至已經比現職員工外語進修補助費還高。

預算中心另指出，國安局舉辦英檢考試，卻沒有要求新進人員提出成績證明。預算中心表示，國安局只顧花錢舉辦英語測驗，但其必要性及妥適性，仍有待商榷。

(中時 )