日本北海道大學一名男教授疑涉入間諜罪，日前遭大陸拘留，這也是史上首度有日本「準公務員」身分的國立大學教授遭北京拘留。

日本共同社引述知情人士報導，今年9月，一名年約40多歲的北海道大學男教授突然遭到大陸拘留，有關當局表示，男教授「違反國內法律」，暗示他可能涉及間諜罪名。

這名男教授主要研究中國近現代史，過去曾任職於日本防衛省防衛研究所及外務省，在日中戰爭的研究領域頗負盛名，也曾撰寫大陸治安機關歷史等相關論文。

報導指出，自2015年來，已有至少13公民以包括間諜罪名在內等名目遭大陸拘留，不過他們全部都是普通公民身分，此次遭拘留的大學教授是日本史上首度有「準公務員」身分的人遭到大陸拘留。

北京政府自2014年、2015年分別實施反間諜法、國家安全法以來，逐步加強對外國機構、外國公民的審查，2015年後相繼拘捕涉嫌涉入間諜行為的日本公民中，至今也有9人被起訴，更在2018年對當中8人做出有罪判決。

中央社引述日本讀賣新聞指出，大陸國家安全部部長陳文清雖曾於2018年秋天秘密訪日，與日外務省及公安調查廳官員會面，陸日情報交流看似正常發展，但從此次北京強行拘留日學術界人士的做法來看，北京似乎沒有顧慮到東京方面的想法，此事件也可能為明年春天大陸國家主席習近平訪日增添紛擾。

(中時電子報)