跟熱火之間關係越來越緊張的威特斯，如今總算要付出不小代價了！根據《美聯社》記者雷諾斯20日爆料，熱火已經宣布威特斯在24日新球季開幕戰禁賽，甚至禁賽時間可能更久，等同宣告威特斯無限期禁賽，直到雙方關係不再緊張。

威特斯跟熱火之間關係緊繃的主因，在於他相當不滿自己上場時間與發揮空間，不僅頻頻公開放話，更在個人IG發表充滿抗議意味的Jay-Z歌曲，也讓熱火失去跟他繼續溝通的耐心，才會決定在新球季開幕戰把他禁賽，甚至時間更久。

這並非威特斯首次發生這種內訌事件，在他生涯初期效力騎士，就跟厄文競爭上場時間，造成騎士休息室內氣氛緊繃，隨後效力雷霆，又被韋斯布魯克、杜蘭特兩大球星壓縮發揮空間，好不容易在2016年轉戰熱火，卻仍陷入無解習題。

因為威特斯雖在熱火表現還算不錯，卻依舊抱怨自己越打越少，上季跟懷塞德同時成為熱火陣中兩大「毒瘤」，如今熱火把懷塞德丟去拓荒者，僅剩的威特斯還在繼續鬧脾氣，為了維護球隊內部和諧，熱火寧願把他禁賽也在所不惜。

(中時電子報)