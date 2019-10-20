解放軍正積極發展電磁炮，以武裝戰艦，盛傳新式055型萬噸驅逐艦最後會裝備這武器。就在中方認為，相關研發已超越美國之際，卻傳出美國正以雷射炮武裝兩棲突擊艦。

據「戰區」（The War Zone）和《國家利益》（The National Interest）網19日報導，美國海軍從17日開始，從加州芮當多灘（Redondo Beach）的諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）廠搬出強大的新雷射武器，準備運送到聖地牙哥的海軍基地。

(中時電子報)