強碰陸電磁炮！ 美雷射炮要上艦 12:402019/10/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍正積極發展電磁炮，以武裝戰艦，盛傳新式055型萬噸驅逐艦最後會裝備這武器。就在中方認為，相關研發已超越美國之際，卻傳出美國正以雷射炮武裝兩棲突擊艦。 據「戰區」（The War Zone）和《國家利益》（The National Interest）網19日報導，美國海軍從17日開始，從加州芮當多灘（Redondo Beach）的諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）廠搬出強大的新雷射武器，準備運送到聖地牙哥的海軍基地。 (中時電子報) #美國 #中國大陸 #電磁炮 #雷射炮 #艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 電磁炮再現！陸要進行新一輪測試 17:352018/05/29 軍事 中美海戰拚高下 陸將贏在這關鍵 15:172019/04/29 軍事 厲害了！F-35 F-15 F-16雷射武器要上身 16:482019/06/02 軍事 偵測範圍10倍 陸造全球最強雷射雷達 10:322019/08/05 軍事 8艘1.0全現身 陸要造2.0電磁055戰艦 14:042019/09/26 軍事 軍事熱門新聞 射程1850公里！美陸軍將推出遠程超級巨炮 - 軍事 強碰陸電磁炮！ 美雷射炮要上艦 - 軍事 印度柴電潛艦擊沉美核潛艦？美媒爆聯演秘聞 - 軍事 日二戰沉沒航母加賀號殘骸 5千米深海尋獲 - 軍事 全速量產延遲 美對F35成熟還沒信心 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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