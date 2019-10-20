車銀優輕裝抵台 12:482019/10/20 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南韓偶像團體Astro的成員車銀優（見圖）20日抵台，將於台北舉行見面會與粉絲近距離接觸；車銀優一身輕裝打扮戴著口罩下機。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓偶像團體Astro的成員車銀優（見圖）20日抵台，將於台北舉行見面會與粉絲近距離接觸；車銀優一身輕裝打扮戴著口罩親切向鏡頭揮手。（陳信翰攝） 南韓偶像團體Astro的成員車銀優（見圖）20日抵台，將於台北舉行見面會與粉絲近距離接觸；車銀優一身輕裝打扮戴著口罩親切向鏡頭揮手。 (中時 ) #車銀優 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 「千年一遇美少女」確認劣化 橋本環奈暴肥淪大嬸 - 娛樂 老牌名嘴鄭佩芬何許人？起底她驚人背景 - 娛樂 野生洪金寶蒼老需人攙扶 身家百億私下真實面貌曝光 - 娛樂 大女兒僅13歲「名模級臉蛋」眾人驚豔 小S冷揭她真面目 - 娛樂 名導為小三付200億 離婚3月後悔：早知就跟前妻在一起 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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