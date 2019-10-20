南韓偶像團體Astro的成員車銀優（見圖）20日抵台，將於台北舉行見面會與粉絲近距離接觸；車銀優一身輕裝打扮戴著口罩親切向鏡頭揮手。（陳信翰攝）
南韓偶像團體Astro的成員車銀優（見圖）20日抵台，將於台北舉行見面會與粉絲近距離接觸；車銀優一身輕裝打扮戴著口罩親切向鏡頭揮手。（陳信翰攝）

南韓偶像團體Astro的成員車銀優（見圖）20日抵台，將於台北舉行見面會與粉絲近距離接觸；車銀優一身輕裝打扮戴著口罩親切向鏡頭揮手。

(中時 )

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