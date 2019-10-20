◎喝咖啡賞日落！後龍好望角熱門打卡景點

在苗栗海線除了著名的白沙屯海景外，另一個可以同時欣賞風力發電風車、鐵道與海景的地方，就是苗栗的半天寮好望角，好望角位於後龍鎮赤土崎。大風車站在一排不停的轉動，是俯瞰溼地美景的絕佳地點。其中好望角最聞名的是日出日落，是您來到後龍鎮一定不可錯過的好景點。

◎漂鳥197！台東最新最美藝術小旅行

水保局台東分局策畫《漂鳥197-縱谷大地藝術季》，邀集國內外多位藝術家，以印度詩人泰戈爾的作品「漂鳥集」為靈感，在197縣道創作12件大型戶外裝置藝術作品，旅人如尋寶般在縱谷區沿路探尋自然與藝融合的詩境，是今年盛夏台東最美藝術小旅行。

◎全球最大磁磚壁畫！新天堂樂園好玩又好拍

由台開集團在花蓮洄瀾灣區打造的新天堂樂園，近來活動不斷，也驚喜不斷。包括全球最高的室內雙螺旋立體滑梯、建築外牆獲世界最大磁磚壁畫的金氏世界紀錄認證，以及夏威夷後普普藝術家Aaron Kai繪製全球最長海浪塗鴉藝術牆等，一次次為新天堂樂園帶來話題與人潮。

◎濱海奇基線 暢遊13人氣美景一網打盡

基隆台灣好行「濱海奇基線」串聯基隆13處人氣景點，暑假結合小鎮慢遊、山海青春行及濱海想樂趣等3種一日遊主題套票，包括乘車券、門票及伴手禮等，還享套票6折優惠，每日行駛外木山、碧砂漁港、海科館到潮境公園，將周邊美景一網打盡，滿足各種遊客遊程需求。

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(中時電子報)