台灣民眾黨今（20）日公布第2波10位區域立委提名人選，喊出「2020台灣重開機」口號。黨主席柯文哲表示，3黨不過半是他目標，藉由關鍵力量，走出藍綠惡鬥，力拚34席不分區及區域立委，盡全力突破藍綠夾殺。

民眾黨今在高雄公布10位2020大選區域立委人選，涵蓋北中南東，平均年齡不到45歲，宣揚「藍綠推兩邊，民眾擺中間」理念。柯P說，政治不難找回良心而已，執政不難莫忘初衷而已，這些人選若能秉持民意、專業精神，將來進入國會為民發聲，會讓人民過好一點生活。

柯P提到，2014年脫下白袍踏入政界， 一路走來感謝很多人背後默默無私支持，但面對藍綠夾殺，政治勢力壓迫，自己堅持信念才走到這裡，還有支持者一起走；台灣政治已經在改變，相信會持續發生。

他說，8月6日創黨迄今，扛起台灣政治文化改變的責任，2020大選以「進軍國會」當成重點，宣揚理念透過選舉改變政治文化的社會運動，9月22日公布第一波區域立委名單後，今天第二波人選代表多元開放精神。

他說，區域立委是第一線接觸民眾，代表最真實民意，要一步步耕耘，散播理念種子，努力翻轉藍綠惡鬥困境，一個人走得快，不如一群人走得遠，讓台灣未來更有希望。

媒體聯訪問及，郭台銘下午將力挺國民黨立委提名人黃韻涵，是否柯P也會支持？他直說，郭台銘提名的人選，自己事先都不知道，候選人郭也不是百分百，每一個會幫我們站台、照相，如果民眾黨在那邊沒有提名人選，原則上沒有太大的牴觸，還是會表達支持，雙方是一種合作的態度，但合作本來就不是百分百，

不然就同一個政黨就好。

柯P說，未來還會有第三波名單，陸續在理念相合的人， 不要回到過去藍綠爭執，但坦白說一般區域立委布局都超過1年，在這種藍綠各占山頭狀態下，要找人，特別是有點份量的人，不是那麼容易，但今天這是第一步，「我也不換幻想我成立一個政黨，

就成為國會第一大黨」。

柯P也堅信，民眾黨不會因為擴張，而犧牲掉企業文化，堅持價值理念「開放政府，全民參與，公開透明」，但選舉也不是到處募款，收錢不給收據，「我們不幹這種事」。

柯P表示，秉持自己信念，走自己的路，這些提名人選沒特別考慮藍綠，除非找到剛剛畢業的完全純新人，不過85％人過去都有藍綠背景，這也沒辦法，只是希望這次能代表新的價值、新的理念，強調 「自練兵」，但不會想要快速擴張版圖而失去理念。

台東縣提名陳允萍。高雄第一選區（旗山、美濃、內門等14區）提名羅鼎城。台中第四選區（西屯、南屯區）提名張渝江、新竹第二選區（竹東、橫山、寶山等19里）提名林碩彥。

台南第一選區（新營、後壁等11區）提名顏耀星。高雄第三選區（楠梓、左營區）提名莊貽量。高雄第八選區（前鎮、小港、旗津區）提名敖博勝。台中第五選區（北區、北屯區）提名謝文卿。

桃園第一選區（蘆竹、龜山、桃園區汴洲里等13里）提名陳泓維。新北第三選區（三重區）提名李旻蔚。

(中時 )