總統蔡英文上午到社口萬興宮參香，為無黨籍立委洪慈庸拉票。（馮惠宜攝）

總統蔡英文上午到社口萬興宮參香，無黨籍立委洪慈庸也到呼籲鄉親一起守護住台灣這個家。（馮惠宜攝）

蔡英文總統20日南下台中跑透透，第三站抵達社口萬興宮，原訂10點30到場，卻足足Delay20分鐘，參香完後她也向鄉親報告施政成績，並呼籲選民再給4年，更大力推荐無黨籍立委洪慈庸是新世代的代表，2020年的選舉是台灣向國際發生的關鍵時刻。

蔡英文總統到萬興宮時受到支持者的熱烈歡迎，短短的廟埕，擠滿數百人，參拜神明後，她在立法院長蘇嘉全、無黨籍立委洪慈庸、交通部長林佳龍、內政部長徐國勇陪同下和民眾報告施政成果。

她強調，執政3年多台灣的經濟持續成長，經濟成長率都是4小龍第一名，今年也將是第一名，另為照顧老人以及0到6歲兒童，長照2.0以及、托育政策都逐年增加預算。

在萬興喀時，蔡英文總統也大力推荐無黨籍的立委洪慈庸，她說上一次參選時，洪慈庸是新世代的代表，現在「洪姐姐」當媽媽了，更會照顧人，並且在中央為地方爭取了許多建設預算。

洪慈庸表示，她和小英總統不同世代，但有一個相同的使命，就是守護住台灣這個家，就是台灣的自由民主。她也說，當前中國推一國兩制，也一如繼往地在國際上打壓台灣，也看到香港的民主被剝奪，年輕人、爸爸媽媽、連小朋友都站出來。在這最艱難的時刻；這次選舉，對她來說也是很大的挑戰，她，呼籲台灣本土力量一定要團結，捍衛台灣主權、捍衛台灣民主，她也將和蔡英文總統並肩作戰，2020讓台灣贏！

(中時 )