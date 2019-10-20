桃市消防局水滴超人出動！近來流行開箱文，大園消防分隊20日舉辦防火宣導，將神祕的救護車開箱，請來水滴超人與救護車各式裝備大玩開箱照，同時也請出救護義消與志工媽媽們向民眾宣導防火防震安全知識。

各地火災、意外災害不斷，為促使市民提高防火、防災警覺，減少家庭悲劇發生，桃園市政府消防局第三大隊大園分隊20日於貴文宮舉辦「防火防震安全宣導」活動，以輕鬆活潑寓教於樂的方式讓民眾親身體驗並吸收防災知識。此次活動結合大園區內海里社區發展協會的健走活動，希望透過鄰里的活動，拉近消防與民眾的距離。讓防災觀念深入每一戶家庭。

此次闖關宣導活動共分為7站，分別為：「住宅用火災警報器宣導站」、「防震宣導」、「九宮格防火宣導」、「cpr宣導」、「一氧化碳宣導」、「認識搜救犬」、「救護車開箱」。宣導活動透過遊戲方式進行，讓民眾了解住宅用火災警報器的裝設與功能並提供民眾申請住宅用警報器、地震時的應變、cpr的救護流程、一氧化碳的防範，透過救護車開箱各項救護器材的展示、搜救犬的介紹，讓民眾更了解消防執行的勤務，進而珍惜各項救災及救護資源。

各站宣導中又以「九宮格防火宣導」、「救護車開箱」最具特色，「九宮格防火宣導」結合時下流行的寶可夢抓寶，每個格子用不同的寶可夢圖案，代表不同的宣導主題，讓民眾宣導時也有丟球抓寶的樂趣 。「救護車開箱」則是由荷蘭警車開始帶起的開箱風潮，各國開始仿效。這次宣導直接讓開箱帶到民眾面前親身經歷，讓民眾拍照打卡，也認識各項救護器材。

(中時 )