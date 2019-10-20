108年全國運動會第1天賽程，新竹市保齡球奪下1金1銅外，泳池畔也傳捷報，建功高中學生李宥彤在游泳1500公尺自由式奪金，是新竹市從1999年台灣省運動會改制為中華民國全國運動會後，第1面女子游泳金牌，意義非凡。

李宥彤在108年全國中等學校運動會200、400、800公尺自由式得到3銀，本次全國運動會在1500公尺自由式拿下金牌，打破竹市這20年來，全運會女子游泳項目金牌掛零的紀錄。

「她是一個非常努力的孩子！」教練張家杭表示，李宥彤升高中學科成績是5A7＋，游泳成績是800公尺自由式全中運金牌，當初為了訓練放棄就讀新竹女中進入建功高中，這2年她有多次想放棄的念頭，這面金牌希望能讓更多選手與家長知道，「學業與運動是能夠並行的」，但這並不是件容易的事。

新竹市在全運會保齡球拿下1金1銅 ，加上李宥彤1500公尺自由式金牌，競走項目男子20公里許嘉維和女子吳宇欣都得銅牌，獎牌數累計2金3銅。市長林智堅對選手們表現感到欣慰，希望未來幾天的賽事，能再創佳績。

(中時 )