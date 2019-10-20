文化大學陸籍胡姓交換學生，本月5日晚間，想要到天母古道登山健行，結束後可直接返回學校，但在山林間迷路，前往派出所求助。陸籍胡男以為員警跟他講路線後，就請他離開，但員警考慮凌晨沒有公車可搭，便以警車載他上山返回學校，陸籍學生對員警感謝不已。

士林警分局天母派出所員警潘睿宇、陳心怡在10月5日凌晨12點45分，接獲通報指出在中山北路7段的巷弄間，一名大陸籍學生需要協助，他不知道該如何返回陽明山上的文化大學，詢問警方該如何返校。

20多歲胡姓學生是文化大學的交換學生，當天打算從天母古道登山，但進入後發現山區沒有路燈，自己沒有帶手電筒，加上不熟悉路線，只好折返下山，並在深夜搭錯公車向派出所求助。

員警見陸籍學生一人在台，深夜沒有交通工具，擔心無法順利上山返回住宿處所，隨即開著警車載學生上山，胡男表示，原以為只是喝杯水就會被趕走，沒想到員警熱心幫助，直接將他送回學校，對員警的熱忱非常感動。

(中時 )