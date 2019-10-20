外傳民進黨不分區立委名單，蔡英文總統因此和立法院長蘇嘉全出現紛歧，蔡英文總統20到台中跑透透，抵社口萬興宮時，蘇嘉全全程陪同，且在台上數度和她交頭接耳，面對媒體詢問兩人是否談論不分區名單，總統笑著回應，你想像力太豐富了。

蔡英文總統20日到社口萬興宮參香，立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍全程陪同，當廟方人員以及無黨籍立委洪慈庸致詞時，蘇嘉全兩度和蔡英文總統竊竊私語，會後媒體追問總統民進黨立委不分區名單爭議，蔡英文也回應，不分區名單由黨中央負責，希望黨內在處理過程中，能夠有更多溝通、討論、交換意見的機會。

而對於，與立法院長蘇嘉全同台，兩人是否談論不分區名單，她笑著回應說，想像力太豐富了，今天沒有談這件事，也不會談這件事，主要和鄉親見面，談一談執政所做的事情。

另對於美國國會對於台灣的支持，蔡英文則總統回應，這段時間以來，美國國會一直都是持續的、非常的強勁的支持，她非常感謝，也會讓台灣跟美國的關係能夠是互利互惠，共同維護這個區域的和平穩定。

(中時 )