籲選民勿慣性投票！韓：永遠投同一黨 這政黨會遠離民意

籲選民勿慣性投票！韓：永遠投同一黨 這政黨會遠離民意

國民黨總統參選人韓國瑜20日上午走訪立委第三選區的北區國民黨立委參選人童小芸與安南區正統土城鹿耳門聖母廟，對民進黨在台南執政26年仍淹水感到情何以堪，呼籲選民勿慣性投票，「永遠投同一黨，這政黨會遠離民意」。

(中時 )