籲選民勿慣性投票！韓：永遠投同一黨 這政黨會遠離民意 13:432019/10/20 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜20日到童小芸立委競選服務處，要台南選民勿永遠投同一黨，會讓政黨遠離民意。（程炳璋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 籲選民勿慣性投票！韓：永遠投同一黨 這政黨會遠離民意 籲選民勿慣性投票！韓：永遠投同一黨 這政黨會遠離民意 國民黨總統參選人韓國瑜20日上午走訪立委第三選區的北區國民黨立委參選人童小芸與安南區正統土城鹿耳門聖母廟，對民進黨在台南執政26年仍淹水感到情何以堪，呼籲選民勿慣性投票，「永遠投同一黨，這政黨會遠離民意」。 韓國瑜參拜大天后宮：國泰民安要靠我們 昨險遭蛋襲！韓國瑜今早拜廟 警方高度戒備 投票》韓國瑜造勢被蛋襲 你認為是否要追究責任？ (中時 ) #2020大選 #台南市 #韓國瑜 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 韓國瑜搭台鐵「永保安康」盼台灣人民永保安康 16:522019/10/19 政治 韓馬吳一起大進場 韓國瑜：你們挺民進黨已經夠了！ 19:462019/10/19 政治 韓國瑜台南遭丟雞蛋 謝寒冰PO文嗆蔡踹共！ 21:022019/10/19 政治 韓國瑜造勢離場遭蛋襲 韓辦驚人回應！ 21:412019/10/19 政治 與馬英九有無心結 從韓國瑜一個動作就知道了 06:202019/10/20 政治 政治熱門新聞 韓國瑜台南造勢 數千韓粉讚爆馬英九這段話！ - 政治 韓青年票真的慘？網PO清華大學街訪 驚問一句話 - 政治 戴國旗帽遭批腦殘...女韓粉霸氣反嗆被大讚！ - 政治 阿扁、韓國瑜選舉誰更強？網友回答竟一面倒… - 政治 預算中心抓到了 國安局檢驗「菜英文」卻不用證書 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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