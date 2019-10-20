新竹縣六家國小排球隊日前參加108年全國第46屆永信杯排球錦標賽，獲得五、六年級女組雙料冠軍，五年級女組已是3連霸，六年級隊也順利達成2連霸，葉永森老師同時獲得大會最佳教練獎。

六家校長何明星表示，小朋友拿下好成績，自願在暑假期間到校加強練習，認真練接發球和防守，並做戰術分析功課，能勇奪永信杯排球錦標賽冠軍，要歸功小朋友們平日的自我要求，比賽時永不放棄，更為這群孩子能築夢踏實，感到萬分高興

「小朋友決定要練，那就練到最好!」教練葉永森說，9月開始準備永信杯後，考慮到是室外場地，受陽光和風的影響很大，教練群開闢室外場地，增加勝負關鍵發球和接發球練習的比例，接發球也在李衛貞老師觀察後改為前三後二，放棄打快，實際證明可大幅提高勝率。

拿下冠軍的訣竅是什麼？ 葉永森說明，紀律是強隊的最基本要求，傳授給小朋友不只是技術，更是認真的態度和嚴格的自律。

這次雙冠軍，六年級隊長朱庭萱在球場上優異表現功不可沒，她說，教練在練習時間很嚴格，會不斷要求做到最好，她很喜歡排球，排球是團體一起合作的運動，光只是自己好並不夠，要大家都一起好才可以打得更好。

(中時 )