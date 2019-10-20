埃及古物管理當局今天發表近幾年來「最重大且最重要」的考古成果，揭露最近在南部古城勒克索（Luxor）出土30具近3000年前木棺。

埃及最高古物委員會 （The Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）告訴記者，這30具第22王朝（西元前945至715年）棺木，上週在尼羅河西岸靠近勒克索的阿薩西夫墓群（Asasif Necropolis）出土，上有銘文和繪畫，以兩層疊放在墓穴內，上層18具，下層12具。

古物部長安納尼（Khaled el-Anany）表示，這些內有23名成年男性、5名成年女性和2名兒童木乃伊的棺木，都經過「特殊著色、保存情況良好」。

安納尼表示，這片墓地有中王國、新王國與埃及晚期的墳墓，當局目前還在墓群繼續挖掘，而這30具棺木11月會移往開羅吉薩金字塔（Giza pyramids）附近興建中的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）。

大埃及博物館已興建超過10年，預定展示埃及古文物。當局表示，博物館將於明年開幕。

(中央社)