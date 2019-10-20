4、5年級生小時大都玩過疊疊樂，但不一定用大小不同的天然石頭玩過，為讓民眾重返最純真的兒時樂，鹿江教育基金會20日在關西鎮南山大橋下舉辦有趣的「立石大賽」，用現場的鳳山溪溪石，看誰能堆疊最高最多層，十分有趣。

該基金會舉辦鹿江盃立石比賽今年是第5年，共吸引37組共170人報名參加，參賽親子們小心翼翼的，將1顆顆大小不一的石頭，疊在一起越疊越高，一不小心失去平衡，整個倒掉又得重來，考驗大小朋友的耐心、毅力及創意。

參賽的張姓民眾說，平時全家共同做親子活動的時間比較少，參加立石比賽認得很好玩，也很有創意，並且有一點難 因為石頭要選好大小，擺放要能抓住平衡點，不然很快就塌掉。

主辦單位表示，疊石頭好像很簡單，但是要疊的好，疊的高又多，並且有創意，其實有很大的學問，平衡、耐心與團隊合作，缺一不可，除希望大家能夠接近自然，接近土地，關心溪流的健康。

(中時 )