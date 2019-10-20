網傳孫興現身香港影片。（圖／取自《on.cc東網》）

孫興和林美貞分合多年，兩人2015年復合，最近卻傳出孫興在富商婚禮上熱吻白髮熟女影片，昨(19日)林美貞現身，坦言知道孫興新緋聞，她低調說：「不關我的事，我不想再講他的事了！」。而事發後神隱至今的孫興，今被港媒報導低調現身香港，可見他打扮輕鬆，狂撕連儂牆上的傳單，還對拍攝者說：「你拍就對了！」

孫興2001年和林美貞結婚，12年前男方鬧出花心風波，2014年爆出兩人大復合，還在希臘愛琴海上演浪漫求婚，兩人育有一名17歲兒子，豈料最近孫興又被爆和熟女過從甚密。昨林美貞對此回應：「自由自己拿捏，在婚姻當中本來就都是自由的！」不願回應婚姻狀態，也說自己已經習慣了，一切隨緣。

據《東網》報導，再次傳出偷吃疑雲，孫興至今沒回應，但最近網上熱傳一支孫興現身香港的影片，可見他穿著紅色T恤、墨綠色外套，片中孫興蓄著小鬍子和及肩中長髮，他先對拍攝者說：「拍就對了」，之後還舉出拳頭說「YEAH」，有人指這影片是上月拍攝的，真相有待當事人澄清。

(中時電子報)