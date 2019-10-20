教育部今天在「協助大專校院提升學生宿舍數量與品質-學生宿舍交流論壇」中表示，計畫以「5年（108至112年）50億，打造年輕世代宿舍新環境」，累計減輕13萬人次弱勢生的校外租屋負擔、加校內外宿舍3萬床及整修既有宿舍品質6.4萬床。

教育部、台灣學生聯合會今天在國立台北藝術大學共同舉辦「協助大專校院提升學生宿舍數量與品質－學生交流論壇」，計有50餘校校方與學生代表參與，立法委員吳玉琴、吳思瑤均出席論壇。共同討論年輕世代宿舍新環境。

教育部為減輕弱勢學生住宿負擔、強化校外賃居安全，於今年5月陳報「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」行政院審議，8月獲行政院核復，總統宣布9月啟動。

教育部表示，這項計畫以「5年50億，打造年輕世代宿舍新環境」，其中4大策略措施包含校外弱勢學生租金補貼、校外興辦學生社會住宅空床補助、校內宿舍建築貸款利息補助、校內宿舍規劃設計整改善補助。

教育部強調，提了出宿舍提升計畫外，也將通函各學校，發布「補助專科以上學校校外興辦學生社會住宅空床作業要點」、「補助大專校院興建學生宿舍貸款利息實施要點」及「補助專科以上學校校內學生宿舍提升基本設施及公共空間整改善作業要點」等，歡迎各校與學生充分溝通後能夠踴躍提案，以提升校內學生宿舍量與質。

台灣學生聯合會從9月起便對各大專院校學生會，展開對於宿舍現況的調查。結果顯示，在寢室方面，包含床位及置物在內的空間不足、個人隱私性不佳，以及隔音不良是亟待改善的幾個面向；在公共空間方面，普遍認為廚房與餐飲功能最為缺乏。

台灣學生聯合會理事長陶漢表示，「宿舍」是台灣的大學生非常重要的需求，不論是質或量皆須重視。此次籌辦宿舍論壇，除了促成各校討論相關議題，也希望未來政府能投入更多資源，並在校內以「師生共治」的模式，共同擬定以學生的生活與學習為導向的宿舍政策。

(中時 )