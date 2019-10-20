農委會主委陳吉仲今天在新加坡與新興超市業者「HAO Mart」簽署採購合約，並在該公司旗下的超市「ECCELLENTE by HAO mart」設置台灣農產食品專區，初期販售台灣稻米、魚鬆、茶葉、蔬果乾蜜餞及休閒零食等產品，預計明年中台灣豬肉也可加入銷售。

農委會表示，「HAO Mart」雖然只是成立3年多的新興超市，但目前積極擴張事業版圖，在星國擁有48家分店，今雙方還簽下豬肉採購合作意向書，待明年台灣口蹄疫疫區解禁後，台灣豬肉就可重返新加坡。

陳吉仲致詞時表示，目前台灣一年輸出到新加坡的農產品只有不到30億元的成績，佔全球銷售1500億的百分之二，預估還有成長空間，這次與新加坡超市簽約，盼藉設置台灣農產專區的政策，帶動台灣農產輸出新加坡的業績成長。

陳吉仲強調，23年前台灣養豬戶深受口蹄疫打擊，養豬數量從全盛時期的25000戶跌到現在的7000多戶，最快明年5月台灣可向世界申請為口蹄疫非疫區，今雙方簽約後，未來台灣的豬肉將能快速出口新加坡，預料將大幅提生台灣豬農的生計。

(中時 )