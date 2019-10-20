國民黨總統參選人韓國瑜19日台南造勢晚會離場險遭蛋襲，遭砸蛋地點恰巧與15年前319槍擊案只隔百米，引發外界議論與聯想；韓國瑜20日在台南有多場行程，警方繃緊神經，韓一早參拜大天后宮，台南市警局長周幼偉親自坐鎮，布署逾50名警力加強蒐證，廟方也出動50名人力，廟外更拉封鎖線，韓四周更安排8名警力貼身蒐證，防止再發生任何意外。

韓國瑜前晚在台南水萍塭公園舉辦首場造勢晚會，締造空前人潮，晚會圓滿結束卻在韓國瑜離場時，發生砸蛋意外，儘管雞蛋並未砸中韓國瑜本人，不過，這一起幾秒鐘的意外，足以讓負責維安的台南市警方嚇出一身冷汗，警方面對外界關注追查砸蛋人士進度，強調持續收集現場相關錄影畫面，也查訪攤商、周邊商家，正逐一過濾中。

巧合的是，韓國瑜遭蛋洗地點竟然跟15年前的319槍擊案只隔100多公尺，格外引發聯想。國民黨台南市黨部主委謝龍介說，2顆子彈和2個雞蛋有異曲同工之妙。這種手段只會凸顯對手看到我們造勢成功害怕了，但沒關係，「如果你怕了，你就盡量為支持的人拉票，各自拉票」。

(中時 )