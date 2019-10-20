國民在國聯冠軍戰橫掃紅雀，因此在世界大賽前有整整6天的休息時間，當洋基和太空人還在為美聯冠軍頭銜爭個你死我活時，國民球員們正好好放鬆自己，以備戰接下來的大賽，就連總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)都睡到下午三點才悠悠轉醒。

以4勝0敗橫掃紅雀拿下世界大賽門票後，國民同時獲得6天假期，好整以暇等待美聯對手出爐。前2天休兵全隊獲得完全休息，甚至總教練馬丁尼茲還在比賽的隔天睡到下午三點，起床吃了點東西後，又回去睡回籠覺。

馬丁尼茲說，「球員們的表現令人難以置信，因此他們需要休息一下，真的需要假期。」國民在休息2天後恢復練球，先進行輕度鍛鍊，更將練習時間調到晚上8點，只為了配合世界大賽開打時間

不過從歷史來看，長時間的休息並不一定對爭冠有利，自2012年適用現在的時程表後，休息比較多天數的球隊中，7隊僅有1隊拿下世界大賽冠軍；而1969年季後賽改制分區後，在世界大賽前休息6天以上有6支球隊，封王機率是各占一半，雖然樣本數太少，不過仍是參考依據。

好消息是投手的確獲得充分休息，杜立托(Sean Doolittle)就說，「我不知道在季後賽走這麼遠是如此累人的事，這讓我筋疲力盡，」能有這麼長的休息時間讓他很慶幸，「什麼都不做，只恢復一點就讓人神清氣爽。」

(中時電子報)