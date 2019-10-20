「第4屆台中城市半程馬拉松」20日開跑，特別設補給站提供現場烤大豬與香腸瀑布。（馮惠宜攝）

「第4屆台中城市半程馬拉松」20日開跑，活動鼓勵重複使用環保摺疊杯或是一杯到底，預計可減少10萬個塑膠杯的使用量。（馮惠宜攝）

20日上午清晨，台中七期街道出現一整群吸血鬼與南瓜小精靈，這可不是學校的節慶活動，而是「2019第四屆台中城市半程馬拉松」活動之一，這次萬人馬拉松特別新增「搞怪組」，不但跑著搞怪扮鬼，台中市長盧秀燕也以Cosplay萬聖節裝扮為選手鳴槍，並發送糖果邀跑者「trick or treat！」。

台中市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「第4屆台中城市半程馬拉松」今年亮點特多，不但洋溢萬聖節氣氛，還有補給站提供現場烤大豬與香腸瀑布，讓選手經歷一場嗅覺與味覺的饗宴。

完賽獎牌也別出心裁，以利用獎牌的造型特性，讓獎牌可以銜接成一幅跑者拼圖。主辦單位表示，這是期許傳達給所有跑者，每一個人都是拼圖，每一塊拼圖都是關鍵！

且此次活動鼓勵重複使用環保摺疊杯或是一杯到底，預計可減少10萬個塑膠杯的使用量，希望讓每一位來參加路跑的民眾，除了感受到台中的熱情與城市的美，也能一起做環保愛地球。

(中時 )