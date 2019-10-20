前新北市長朱立倫（中）20日和黨籍立委參選人萬美玲（右二）到桃園景福宮參香，也和民眾打招呼。（賴佑維攝）

前新北市長朱立倫20日到桃園景福宮和黨籍立委參選人萬美玲一起參香，針對民進黨打反中、恐中牌，朱立倫反批，應該要回歸理性，好好的面對過去這4年做得好不好，未來4年提出什麼樣的願景，而不是用恐中、反中創造政治基礎。

朱立倫和萬美玲在景福宮參香後，也到雪龍眼鏡行推廣敬老眼鏡，並和萬美玲一起舉辦「朱立倫回娘家教育座談會」。朱立倫受訪表示，希望推動長輩能免費配老花眼鏡的活動，讓大桃園地區65歲以上長者，在10月能夠免費驗光、免費配老花眼鏡。

另外高雄市長韓國瑜差點遭到蛋襲，朱立倫說，台灣民主最重要的基礎，就是大家能夠尊重不同聲音，能共同推動台灣民主自由，暴力的行為不但要譴責，也不容許再發生。希望選舉過程中，不要有不理性的惡意抗議行為。

有媒體詢問國民黨如何在最後80多天做最有效的行程運用？朱說，最重要的是團結內部，以及擴大爭取各種的支持，「不是同志可以是好朋友」，能夠化敵為友，增加支持。以及各地立委參選人，能夠勤跑基層，讓母雞、小雞一起來爭取勝選。

另外蔡英文總統曾說，越接近投票，大陸的威脅就越來越大。朱立倫則抨擊，呼籲執政黨不要再用任何的恐中牌、反中牌，應該要回歸理性，好好的面對過去這4年做得好不好，未來4年提出什麼樣的願景，而不是用恐中、反中來創造治的基礎。

(中時 )