這根神奇桿子很好用！一名網友在臉書上貼出一段影片指出，很多汽車駕駛都不知道，車上有一根神奇桿子，估計很多駕駛都忘了自己的車有這麼先進的配備，其他網友仔細一看都笑翻回應，「我以為有的車是選配」、「你看到他雨刷在動了嗎？」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一段影片，影片中可見他一直撥動方向盤左方的方向燈桿，他留言寫到，「科普一下路上很多汽車駕駛都不知道的功能，方向盤的左邊有個神奇的桿子，往上撥，右邊的燈就會閃；往下撥，左邊的燈就會閃，估計很多駕駛都忘了自己車有這麼先進的配備，正確使用能他x的減少很多車禍」。

網友發文示範方向燈怎麼打。（摘自臉書社團《爆廢公社》）

原PO藉此酸某些用路人變換車道卻不打方向燈，對此，底下網友深感認同的表示，「我一直以為方向燈在台灣是選配的」、「三寶的方向燈是選配的」、「是不是太貴所以很少人有配？」，另外更有不少網友都笑說，「看到晴天刷雨刷的才是大魔王」、「特別推薦注意大白天雨刷突然動起來的車輛，估計也是要轉彎的樣子」。

(中時電子報)